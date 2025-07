Si mette alla guida ubriaco e rischia di investire i soccorritori

Avrebbe potuto chiudersi in tragedia la vicenda avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 luglio sulla strada statale 47 all’altezza di Pergine Valsugana. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.Un uomo alla guida di un’auto si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver urtato il guardrail. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: guida - mette - ubriaco - rischia

Si mette alla guida con tasso alcolemico superiore al limite, scatta la denuncia - Continua senza sosta il capillare controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Copparo.

Si mette alla guida con tasso alcolemico superiore al limite, scatta la denuncia - Continua senza sosta il capillare controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Copparo.

Affidato in prova ai servizi sociali, vìola le prescrizioni e si mette alla guida sotto l'effetto di droga - Era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma adesso dovrà tornare in carcere. L'uomo, un 50enne milazzese, è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Non può esserci tolleranza per chi, come questo criminale, mette in serio pericolo la vita altrui. Massimo della pena prevista, e mai più patente di guida. Vai su Facebook

Pergine Valsugana, si mette alla guida ubriaco e rischia di investire i soccorritori; Dal 14 dicembre 2024 Nuovo codice della strada: quali le nuove regole e sanzioni su alcol, droghe e cellulari alla guida?; Alcoltest in bici, rischi 1.100 euro di multa e 60 giorni di reclusione, la bici conta come un'auto: novitĂ Cassazione.

Ubriaco guida contromano in autostrada a Trieste, denunciato - A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Come scrive ansa.it

Guida ubriaco e contromano di notte in autostrada - Le immagini - A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Riporta ilfattoquotidiano.it