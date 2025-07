Shrek si espande | in arrivo lo spin-off su Ciuchino doppiato da Eddie Murphy

Confermata la produzione del nuovo spin-off sul fedele amico dell'orco DreamWorks, con la voce della star di Beverly Hills Cop. Dopo Shrek 5, il franchise DreamWorks √® destinato a non fermarsi. In attesa di vedere le nuove avventure con la figlia adolescente di Shrek, interpretata da Zendaya, un personaggio secondario molto amato torner√† in un film a lui interamente dedicato. A rivelare la prossima produzione di un film su Ciuchino √® stato il suo illustre doppiatore Eddie Murphy, che ha indicato nel mese di settembre il periodo in cui inizieranno i lavori. L'universo di Shrek torner√† con lo spin-off su Ciuchino Eddie Murphy ha dichiarato che il lavoro su su Shrek non √® ancora terminato: "Stiamo ancora registrando le voci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

