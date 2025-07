Shadow Force - Ultima missione recensione | adrenalina umorismo e sentimenti esagerando un po'

Nell'action-thriller di Joe Carnahan, Omar Sy e Kerry Washington per amore del loro figlio sono in fuga da un passato di missioni segrete e operazioni sporche. Ma c'è chi non vuole che si mettano alle spalle la loro vita precedente. Su Prime Video. In mezzo a tanti thriller-action fatti quasi tutti con lo stampino, dove l'azione nuda e cruda regna incontrastata e la storia cucita attorno è molto esile, stavolta su Amazon Prime Video è approdato un film che rimane nei confini del suo genere ma dimostra almeno un'anima, una voglia di aggiungere qualcos'altro alla pura adrenalina, pur non rimanendo privo di ingenuità e di qualche cliché di troppo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Shadow Force - Ultima missione, recensione: adrenalina, umorismo e sentimenti (esagerando un po')

