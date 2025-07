Sfreccia a 118 km h in moto in città e non ha nemmeno la patente

Il cartello che indica la presenza di controlli c'è ed è ben visibile, ma non è bastato a fare passare la voglia di correre a un cittadino francese alla guida di una moto.L'uomo è stato immortalato da un dispositivo per il rilevamento della velocità in dotazione alla polizia locale a 118 kmh in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

