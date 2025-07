Sfida tra giovani principesse sugli spalti E alla fine a esultare è stata la figlia di William

Una finale al cardiopalma, decisa solo ai rigori. Ma la sfida decisiva degli Europei di calcio femminile 2025, giocata a Basilea tra Inghilterra e Spagna, si è giocata anche "fuori campo". Inevitabile, quando sulle tribune si intrecciano bandiere, emozioni e alcune giovani teste coronate, futuro delle monarchie europee. Nella finale, la tensione sportiva si è mischiata all'eleganza diplomatica: il principe William con la piccola Charlotte d'Inghilterra da un lato, le principesse Leonor e Sofia di Spagna dall'altro. Alla fine ha vinto l'Inghilterra – confermando il titolo europeo – ma hanno vinto anche le immagini, i gesti, gli abiti.

La principessa Charlotte debutta allo stadio di Basilea per tifare, con suo padre William, la squadra femminile di calcio inglese delle Lionesses, che vince la finale contro la Spagna.

Ma per alcune principesse d'Europa, WhatsApp è diventato un luogo in cui entrare in contatto con le uniche altre ventenni in grado di comprendere le esigenze di essere una moderna principessa.