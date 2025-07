Settimana decisiva per Beko Gli accordi ora decollano

Settimana di fuoco per la vertenza Beko, che vedrĂ giĂ oggi lo stabilimento di Siena protagonista dell'incontro tra i sindacati e la Regione Toscana (nella persona del consigliere per le crisi industriali, Valerio Fabiani) sulle misure straordinarie destinate alla formazione dei lavoratori di viale Toselli (circa un milione di euro). Domani invece i riflettori si spostano a Palazzo pubblico, dove la giunta del sindaco Nicoletta Fabio procederĂ a deliberare l'atto di indirizzo per la costituzione di una societĂ con Invitalia, societĂ chiamata a gestire il sito di viale Toselli in vista della reindustrializzazione.

