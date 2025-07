Sesso di gruppo dopo cena in un locale poi le foto fanno il giro di WhatsApp | denuncia per revenge porn

La procura di Genova ha avviato un fascicolo dopo la diffusione non autorizzata di foto intime scattate durante una cena privata organizzata in un ristorante di Bogliasco. Le immagini, che ritraggono momenti di intimitĂ tra un notaio, un medico, una donna e altre persone, sarebbero finite su chat. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

