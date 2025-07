Servizio militare obbligatorio anche per le donne | una rivoluzione

Nel mondo che cambia, anche la guerra cambia volto. Un tempo, la difesa della patria era affare maschile, legata a un'idea di forza e comando che escludeva, quasi per definizione, le donne. Oggi, quella narrazione vacilla. Le nuove minacce non guardano al genere e i governi si adeguano, riformulando il concetto di cittadinanza attiva anche sul fronte militare. La neutralitĂ non è piĂą solo un'opzione geografica, ma un'illusione che il clima geopolitico attuale costringe ad abbandonare. Leggi anche: "Missili e droni, attacco senza precedenti". L'allarme che fa tremare il mondo La paritĂ di genere, invocata per anni nei luoghi del potere, ora si estende ai campi d'addestramento, alle caserme, alle esercitazioni in mimetica.

La Russia fa paura: in Danimarca servizio militare obbligatorio anche per le donne - La Danimarca, come la gran parte dei Paesi europei, sta rafforzando le sue forze armate. Ma comprare più armamenti non basta, c'è bisogno anche di soldati, e per questo Copenaghen ha deciso di rendere la coscrizione militare obbligatoria anche per le donne e non solo per gli uomini.

“Leva militare, anche per le donne”. La decisione che arriva dall’Europa e fa tremare l’Italia - La Danimarca ha deciso di estendere la leva militare obbligatoria anche alle donne, una misura che ha acceso un dibattito acceso anche fuori dai confini nazionali.

