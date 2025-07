Servizi demografici di Modena in vigore gli orari estivi ridotti

Nel mese di agosto entra in vigore l’orario estivo dell’ufficio Servizi demografici del Comune di Modena, che ha sede al Direzionale Cialdini 2, in via Santi 40.L’ufficio resterà chiuso al pubblico nelle giornate del sabato, nello specifico il 2, il 9, il 23 e il 30 agosto, come misura temporanea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Nel mese di agosto entra in vigore l'orario estivo dell'ufficio Servizi demografici del Comune di Modena, che ha sede al Direzionale Cialdini 2, in via Santi 40.