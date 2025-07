Serie C sorteggiati i calendari | esordio in trasferta per il Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la composizione dei raggruppamenti, si è svolto oggi nella sede della Lega Pro il sorteggio dei calendari relativi ai tre gironi di Serie C, atto che ha dato ufficialmente il via alla stagione 2025-26. Il Benevento farĂ il suo esordio a Crotone. DATE – La Serie C prenderĂ il via il 24 agosto anche se sono possibili anticipi venerdì 22 o sabato 23 negli slot previsti dagli accordi con Sky Sport per dare la massima visibilitĂ a piĂą gare possibili. Il torneo terminerĂ il 26 aprile e prevede tre turni infrasettimanali in programma tutti di mercoledì, vale a dire 24 settembre, 11 febbraio e 4 marzo.

