Un innesto di valore, un gradito ritorno all'attività agonistica e tre giovani conferme. La Pallacanestro Agliana 2000 rafforza i ranghi della prima squadra di serie C con la guardia classe 2005 Luca Lucchesi, proveniente dal Centro Minibasket Valbisenzio. Lucchesi ha vestito la maglia di Vaiano nel campionato di DR1 negli ultimi quattro anni. Ha doti da realizzatore: la scorsa stagione ha avuto una media punti a partita di 17.6. "È un grande piacere iniziare questa nuova stagione sportiva in una società come quella di Agliana", le prime parole del cestista. "Lo seguivamo da due anni e adesso, grazie a coach Gambassi, è arrivato il momento giusto.

Serie C. Agliana: Lucchesi e Zaccariello-bis