E’ stato ufficialmente svelato il percorso di Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe nel prossimo campionato di Serie C: i nerazzurri prenderanno parte al girone C, quello del Sud e delle Isole, mentre i seriani sono stati inseriti, come da copione, nel raggruppamento del Nord, ovvero l’A. Il campionato della terza divisione italiana scatterà nel weekend del 23-24 agosto: l’Under 23 nerazzurra, guidata quest’anno da Salvatore Bocchetti, debutterà sul campo del Latina, mentre la formazione di Lopez debutterà allo Stadium contro la neopromossa Dolomiti Bellunesi. Di seguito i calendari completi con le partite di Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Serie C 2025/26, il calendario di tutte le partite di Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe

Serie C, ufficializzati i gironi della stagione 2025/26: Atalanta Under 23 nel C - La seconda squadra nerazzurra finisce nel raggruppamento del Sud e delle Isole, mentre l'AlbinoLeffe giocherà ancora nell'A insieme alle neonate Inter Under 23 e Union Brescia ... bergamonews.it scrive

Serie C 2025-2026, il calendario completo del Girone A - Trentotto le giornate complessive per le venti squadre iscritte, tra le quali ci sarà anche, per la prima volta, l'Inter Under 23. Lo riporta sportal.it