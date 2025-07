serie b nazionale colpo a sorpresa del dany quarrata ecco scandiuzzi

Il colpo che non ti aspetti. Quando il roster del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata sembrava ormai completo, ecco la zampata sul mercato del direttore sportivo Marco Nannini, che firma Francesco Scandiuzzi, centro classe 2004. Il nuovo giocatore del Dany Basket vanta un curriculum di tutto rispetto, nonostante i soli 21 anni. Scandiuzzi è cresciuto nel settore giovanile di Treviso, con cui ha avuto l’opportunità di partecipare alla Next Gen Cup e soprattutto di debuttare nella massima serie, collezionando 12 presenze. Nell’ultima giornata della stagione 202223, Scandiuzzi ha firmato contro Venezia una prestazione da 8 punti e 2 rimbalzi in 12’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

