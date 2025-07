Serie A 2025 26 | Milan e Allegri per Panariello | Si vince 1 e mezzo a 0

Giorgio Panariello senza peli sulla lingua, con la solita carica e ironia. Il simpatico comico fiorentino scherza, punge (con il solito incontrastato umorismo) e commenta il nuovo Milan (suo team del cuore) targato Massimiliano “Max” Allegri. Un cocktail ‘micidiale’ di ironia, divertimento e calcio d’autore che non è passato inosservato nei giorni scorsi, a Forte dei Marmi. Qui l’abbiamo intercettato in occasione dell’evento benefico Olimpiadi del Cuore 2025 – Mattone del Cuore 2025. Ecco la nostra intervista esclusiva al tifoso vip del Milan Giorgio Panariello. Il tutto nella suggestiva cornice del Maitò Forte dei Marmi, una delle più belle location dell’intera Versilia (e non solo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Serie A 2025/26: Milan e Allegri per Panariello: “Si vince 1 e mezzo a 0”

In questa notizia si parla di: milan - allegri - panariello - serie

