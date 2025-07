I consiglieri regionali della Brianza si mobilitano per l’ ospedale di Seregno. Alessandro Corbetta (Lega), Jacopo Dozio e Fabrizio Figini (Forza Italia), Gigi Ponti (Pd), Martina Sassoli (Lombardia Migliore) e Alessia Villa (FdI) hanno proposto e fatto approvare un ordine del giorno che impegna la Giunta a "definire in tempi certi una proposta progettuale concreta e sostenibile" per il rilancio di un polo riabilitativo pubblico sul territorio. "Un passaggio importante – commentano – che riconosce la centralitĂ di questo presidio per la rete sanitaria della Brianza e della Lombardia". Il problema è esploso a, quando è stata annunciata un’operazione di restyling e di messa in sicurezza dell’ospedale Trabattoni Ronzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seregno, l’ospedale coi cerotti. I consiglieri regionali in campo: "Rilanciare il polo riabilitativo"