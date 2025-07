Serate d’estate in Villa - Carlo Colombo in Il musicista innamorato - cronologia di un playboy

È vero che i musicisti suonano solo per conquistare qualcuno? Carlo Colombo, autore e cantante trevigiano, risponde a questa eterna domanda presentando la sua storia personale tra confessioni ironiche, brani celebri e canzoni originali. “Il musicista innamorato - cronologia di un playboy” sarà in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: carlo - colombo - musicista - innamorato

Carlo Colombo canta La DONNA | Bassano del Grappa (VI) Vai su Facebook

Serate d’estate in Villa - Carlo Colombo in “Il musicista innamorato - cronologia di un playboy”; Estate culturale a Villa Memo Giordani Valeri: tra misteri, stelle e note di solidarietà, una rassegna di emozioni indimenticabili; Film, musica e teatro. A Valdagno l'estate si vive in 50 eventi.

Carlo Colombo sul palco dell'Astori in Non ho paura dell'intelligenza ... - Il musicista e autore trevigiano Carlo Colombo torna in scena con il suo nuovo spettacolo "Non ho paura dell'intelligenza artificiale", ... Scrive ilgazzettino.it