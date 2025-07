SEPARAZIONE E CASA FAMILIARE ADDIO | se i figli vivono altrove non importa se sei in miseria trovati casa per conto tuo I C’è la sentenza

La Cassazione ribadisce il principio della tutela dei figli: l'interesse dei figli come unico parametro rilevante Con due recenti ordinanze, la n. 13138 del 13 maggio 2025 e la n. 12249 del 9 maggio 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in maniera decisa su un tema spesso oggetto di contrasto nei giudizi di separazione e divorzio: l'assegnazione dell'abitazione familiare. Le decisioni rafforzano un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, secondo cui il criterio guida non è la condizione economica dell'ex coniuge, ma l'interesse concreto e attuale dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

