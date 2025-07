Senza una lista Zaia gran parte di elettorato rischia di non votare

Se il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ritiene che una lista Zaia alle prossime elezioni regionali in Veneto possa creare confusione tra gli elettori, l'attuale presidente della Regione è convinto invece che si tratti di «un'occasione per avere sensibilità nei confronti di una grande parte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Elezioni regionali, Zaia: «La mia lista al 45 per cento, il centrodestra la vuole?» - Luca Zaia indossa l?elmetto e impugna il piccone. Chissà se l?attrezzatura da cantiere, per la chiusura del passaggio a livello di Roncade sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste,.

Lista Zaia alle regionali in Veneto? Una mossa che scuote gli equilibri - Treviso, 5 luglio 2025 – Il centrodestra veneto si prepara a una campagna elettorale ancora tutta da scrivere, ma la prima mossa potrebbe arrivare da Luca Zaia.

Lista Zaia in Veneto, la Lega alza la guardia ma il governatore rassicura: “Aumenterà i consensi” - Un dibattito che si inserisce nella già delicata battaglia per il Terzo mandato. Una lotta proposta dalla Lega di Matteo Salvini che, senza Zaia, rischia di perdere il controllo su uno dei territori più remunerativi del Nord Italia L'articolo Lista Zaia in Veneto, la Lega alza la guardia ma il governatore rassicura: “Aumenterà i consensi” proviene da Il Difforme.

Lista Zaia, Tajani: «Non mi pare una buona idea, si crea un po' di confusione nell'elettorato» - Se si fa una lista diversa dal proprio partito è un po' singolare, non mi pare una buona idea perché se poi ognuno si mette a fare liste personali ... informazione.it scrive

Zaia: "In Veneto senza la lista Zaia si perde una fetta di elettorato" - Il Veneto alla Lega, ma senza la lista Zaia Un vertice del centrodestra sulle regionali c'è già stato la settimana scorsa ma all'incontro dei leader della coalizione di ieri sera l'obiettivo era fare ... Come scrive informazione.it