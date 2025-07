Senza diesel né pace | dove portano le ultime sanzioni Ue

Il nuovo pacchetto di sanzioni Ue vieta anche i carburanti raffinati da greggio russo all’estero. Un provvedimento che, secondo analisti e operatori, farà salire prezzi e inflazione, colpendo trasporti e consumatori in tutta Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Senza diesel né pace: dove portano le ultime sanzioni Ue

