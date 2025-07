Semplici fiducioso | Inter può essere la stagione di Frattesi! Chivu innoverà

Leonardo Semplici, ex tecnico della Sampdoria, ha spiegato il motivo alla base della volontà dell'Inter di Chivu di ingaggiare Ademola Lookman. Poi un commento su una possibile svolta per Davide Frattesi. IL RAGIONAMENTO – Leonardo Semplici si è pronunciato dagli studi di Sky Sport sul mercato dell'Inter alla luce dell'approdo di Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri. Il tecnico italiano ha innanzitutto concentrato la sua attenzione sul possibile trasferimento di Ademola Lookman a Milano, aggiungendo poi un commento sui piani del nuovo tecnico: « Credo che l'Inter ne abbia bisogno (di Lookman, ndr.

Dopo l'addio di Inzaghi, l'Inter riparte da una figura che conosce bene l'ambiente come Cristian Chivu. Fra aspettative, consapevolezza e obiettivi: ma ci sarà il tempo necessario per intraprendere un nuovo percorso?

