Seminari internazionali del Siena jazz La grande musica sbarca in Fortezza

Due grandi eventi al Bastione San Domenico della Fortezza Medicea, il tutto per l’ International Summer Workshop di Siena Jazz. Questa sera e domani (ore 21,45 ingresso a pagamento) sul palco nomi internazionali presenti come docenti nelle aule della Fortezza Medicea. Con il " Siena Jazz Master " sfilano grandi protagonisti del jazz europeo e d’oltreoceano. Si comincia stasera con la tromba di Philip Dizack, uno dei trombettisti più importanti e versatili della sua generazione, tanto da essersi guadagnato il titolo di uno dei "trombettisti del futuro" per la rivista Down Beat. Con lui Nir Felder, chitarrista che si è subito imposto nella scena jazz statunitense grazie alla sua spiccata versatilità linguistica, capace di spaziare dal jazz classico alla fusion, al rock. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Seminari internazionali del Siena jazz. La grande musica sbarca in Fortezza

