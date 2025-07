Sefcovic | Sui dazi raggiunto il migliore accordo possibile E Unimpresa ridimensiona l’impatto per l’Italia

Il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, in conferenza stampa a Bruxelles, lo ha rivendicato come «il miglior accordo possibile», ricordando che se non si fosse chiuso al 15% l’Europa si sarebbe trovata alle prese con dazi al 30% e, forse ancora peggio, con una guerra commerciale tra le due sponde dell’Oceano. Per quanto in chiaroscuro, quindi, quell’accordo ha comunque evitato uno scenario ben peggiore. Si tratta di un’analisi realistica e pragmatica, che trova sostanzialmente d’accordo anche molte associazioni di categoria italiane. Le quali manifestano sì alcune preoccupazioni, ma senza toni apocalittici e invitando, piuttosto, l’Europa a lavorare per limitare i contraccolpi, in molti casi comunque giudicati assorbibili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

