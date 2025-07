O gni notte, in milioni di case, si consuma lo stesso rituale: il neonato piange dall’altra stanza, la madre si alza e va a calmarlo, mentre il padre dorme. «È il naturale istinto materno» si diceva. Una certezza tanto forte, quanto sbagliata. Almeno secondo un team di ricercatori danesi. Il loro ultimo studio, infatti, realizzato per l’Università di Aarhus, ribalta decenni di convinzioni: i padri percepiscono il pianto dei neonati con la stessa intensità delle madri, ma qualcosa di molto diverso dalla biologia determina chi si alza davvero per consolare il bambino. Genitori troppo protettivi: l’ipercontrollo che mette a rischio la salute mentale dei bambini X Genitorialità : mamma sente, papà no? Non è vero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Secondo uno studio effettuato dall'Università danese, le differenze nella gestione dell'accudimento dipendono da condizionamenti sociali, non da predisposizioni biologiche