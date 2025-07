Secondo la Commissione Europea Temu sta violando il DSA | vende prodotti non conformi

L'accusa più pesante è quella di vendita di materiale contraffatto e illegale. Ci sono però anche altre accuse, come un design della piattaforma pensato per spingere allo shopping compulsivo e l'assenza di trasparenza sulla ricerca dei prodottii.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Secondo la Commissione Europea Temu sta violando il DSA: vende prodotti non conformi

I fari dell’UE su Temu: «oggetti contraffatti o pericolosi»; Secondo la Commissione Europea Temu sta violando il DSA: vende prodotti non conformi; La stretta Ue su Temu e Shein: in arrivo una tassa di 2 euro sulle spedizioni a basso costo.

I fari dell’UE su Temu: «oggetti contraffatti o pericolosi» - «A nostro avviso, Temu è ben lontana dagli standard richiesti dal Digital Services Act per la valutazione dei rischi per i propri utenti», ha dichiarato Henna Virkkunen, commissaria UE per il digitale ... ilsole24ore.com scrive

Bruxelles mette Temu sotto la lente: rischio prodotti illegali sulla piattaforma - L’Europa contesta alla piattaforma cinese una gestione inadeguata del rischio. Scrive msn.com