seconda vittima west nile nel lazio allo spallanzani

Un'altra vittima da West Nile nel Lazio. Il paziente di 77 anni, morto all'alba di oggi all' istituto Spallanzani di Roma, aveva patologie croniche e aveva subito un trapianto cardiaco. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo vivesse in provincia di Latina e che avesse soggiornato nell'ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

