Se n' è andato con dignità Spunta un' ipotesi choc sulla morte di Ozzy Osbourne

A pochi giorni dalla morte di Ozzy Osbourne, leggendario frontman dei Black Sabbath, il mistero intorno al suo decesso si infittisce. La famiglia ha parlato di una " lunga battaglia contro il Parkinson ", ma senza rivelare dettagli su cause e luogo della morte. Ora, una nuova biografia getta un'ombra sul finale di vita del " Principe delle Tenebre ": secondo il libro Ozzy. La storia di Ken Paisli, l'ipotesi dell' eutanasia prende forma. "Se soffrirò, me ne andrò in Svizzera". Nel libro vengono citate alcune dichiarazioni rilasciate da Osbourne due anni fa a Rolling Stone: " Mi piace l'idea che, se si ha una malattia terminale, si possa andare in Svizzera e fare le cose in fretta.

Teoria sul bambino di trisha paytas diventa virale dopo la morte di ozzy osbourne - l’ultima evoluzione delle teorie sulla morte di celebrità e le nascite di Trisha Paytas. Nel panorama delle notizie che circolano online, si assiste a un fenomeno singolare legato alle coincidenze tra eventi di vita e decessi di figure pubbliche.

il mondo del rock e dell'heavy metal è in lutto per la morte di Ozzy Osbourne, voce dei Black Sabbath, i fan in pellegrinaggio da Birmingham. - M ilano, 23 lug. (askanews) – Il mondo dell’heavy metal è in lutto per la morte di Ozzy Osbourne. Da Birmingham a Hollywood, davanti alla sua stella sulla Walk of Fame, è iniziato il pellegrinaggio dei fan della voce dei Black Sabbath, una volta appresa la notizia della sua scomparsa.

Ozzy Osbourne, cosa sappiamo oggi della morte - Il Daily Mail racconta le ultime ore di Ozzy Osbourne e il disperato tentativo dei paramedici di salvarlo.

Tony Iommi ha rivelato le ultime parole scambiate con Ozzy Osbourne dopo il concerto di addio di due settimane fa: il cantante è andato a salutare Iommi e gli ha semplicemente detto "E' andata bene, eh?". Per Iommi, Ozzy ha resistito fino all'ultimo per poter s Vai su Facebook

"Se n'è andato con dignità". Spunta un'ipotesi choc sulla morte di Ozzy Osbourne - Dopo la morte di Ozzy Osbourne, una nuova biografia scritta da Ken Paisli lancia l’ipotesi che la rockstar sia ricorsa all’eutanasia. Riporta ilgiornale.it

Ecco che cosa sappiamo della morte di Ozzy Osbourne - Un’eliambulanza sarebbe atterrata alle 10:30 circa di martedì mattina nei pressi della villa dell’artista nella campagna inglese. Si legge su rollingstone.it