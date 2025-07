ScoziaTrump oggi vedrà premier Starmer

4.18 Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer si incontreranno oggi alle 13 ora italiana a Turnberry, in Scozia, per un bilaterale su Medio Oriente, commercio e Ucraina. Dopo il vertice, Trump visiterĂ la sua seconda proprietĂ a Balmedie, nell'Aberdeenshire, circa 9 miglia a nord di Aberdeen,al Menie Estate vicino alla costa del Mare del Nord. Il viaggio è accompagnato da proteste e da massicce misure di sicurezza.Si prevede l'impiego di oltre 5.000 agenti per garantire la sicurezza del presidente Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

