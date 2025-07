Scontro frontale in A4 l' amico | Egidio non dormiva da due giorni

Sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia accaduto a Egidio Ceriano, l'82enne che ha imboccato contromano l'autostrada A4. Proveniva da Milano, ha fatto inversione di marcia prima di pagare all'uscita del casello di Arluno, rimettendosi in autostrada ma contromano sulla corsia di sorpasso, riuscendo a percorrere circa 7 km prima dello schianto fatale. Il traffico non era tanto a quell'ora del mattino. Alcune vetture l'hanno evitata ma non una Peugeot 2008 proveniente da Novara e diretta a Milano. Uno scontro frontale, che ha distrutto le vetture, avvenuto nei pressi del casello di Marcallo Mesero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Scontro frontale in A4, l'amico: "Egidio non dormiva da due giorni"

In questa notizia si parla di: scontro - frontale - egidio - amico

Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni - Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

Violento scontro frontale: all'alcol test valori tre volte sopra i limiti / FOTO - Nella tarda serata di venerdì 9 maggio, in via San Quirico, a Campi Bisenzio. nei pressi del centro commerciale I Gigli, si è verificato un sinistro stradale.

Violento scontro frontale: all'alcol test valori tre volte sopra i limiti / FOTO - Nella tarda serata di venerdì 9 maggio, in via San Quirico, a Campi Bisenzio. nei pressi del centro commerciale I Gigli, si è verificato un sinistro stradale.

Hanno perso la vita Mario Paglino, Gianni Grossi e Valerio Amodio Giurni, oltre a Egidio Ceriano. Ferita Silvia Moramarco Vai su Facebook

Scontro frontale in A4, l'amico: Egidio non dormiva da due giorni; Incidente sull'A4, strage sull'esodo estivo, morti e feriti. Anziano contromano per 7 km; Strage in A4, l'auto guidata dall'82enne contromano per 7 km sulla Milano-Torino: lo schianto ripreso dalle telecamere.

Morti nell'incidente sull'A4, l'errore di Egidio Ceriano e l'impatto contromano col Suv dei designer Barbie - Contromano in autostrada, la dinamica del terribile incidente sull'A4 Torino- Da virgilio.it

Incidente in A4 a Novara, chi sono le vittime dello scontro frontale con un'auto contromano - Ferita Silvia Moramarco Alle 11:08 dell'ultima domenica di luglio Egidio Ceriano, 82enne originario di ... informazione.it scrive