scontro frontale davanti allo zoo sei i feriti liberati dalle lamiere

All’arrivo dei soccorritori sembrava che le due auto fossero entrate l’una dentro l’altra. Per estrarre i feriti dalle lamiere i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare i rottami e liberarli. Poteva avere conseguenze molto piĂą gravi il brutto incidente che è avvenuto la notte tra sabato e domenica in via Pieve a Celle poco distante dall’ingresso dello zoo di Pistoia. Nello schianto sono rimasti feriti sei giovani, che erano a bordo delle due auto. Ancora da capire la dinamica dei fatti: per i rilievi è intervenuta la polizia municipale. Lo scontro frontale è avvenuto intorno alle 3,30. Una Fiat Panda guidata da una 19enne pistoiese che procedeva in direzione di Pistoia si è scontrata con un’altra utilitaria su cui viaggiavano cinque ragazzi stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

