Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma | ultras tedeschi assaltano un pub indagano le autorità

Il clima acceso dell’amichevole tra Kaiserslautern e Roma è degenerato in violenza nel cuore della città tedesca, poche ore dopo il fischio finale. Mentre la squadra di Gasperini festeggiava la vittoria per 1-0 con il gol di Ferguson, un gruppo di circa 15 tifosi giallorossi è stato coinvolto in un violento scontro con una quarantina di hooligan locali. Secondo quanto riportato dal portale specializzato hooligans.cz, i romanisti si trovavano in un pub per celebrare il successo, quando sono stati aggrediti da un gruppo organizzato di ultras tedeschi armati di bottiglie, bastoni e cinture. I tifosi della Roma, colti di sorpresa, sono usciti dal locale per respingere l’assalto, dando vita a una colluttazione durata alcuni minuti, prima che gli aggressori si dileguassero rapidamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autoritÃ

