Scivoli piscine e relax | i parchi acquatici da scoprire a Roma e dintorni

Caldo, afa, settimane impegnative: per staccare la spina, la maggior parte dei romani va alla ricerca di refrigerio. C'è il litorale romano, ci sono le piscine all'aperto e poi ci sono i parchi acquatici che, alla possibilità di fare un tuffo rinfrescante, aggiungono relax e divertimento. Scivoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: scivoli - piscine - relax - parchi

Kim manda i nordcoreani al mare, super-resort con piscine e scivoli - (Adnkronos) – Kim Jong-un inaugura il resort per l'estate dei nordcoreani. La Corea del Nord ha ultimato la costruzione di un resort balneare di grandi dimensioni nella regione costiera orientale di Kalma.

ONDALAND ACQUAPARK e' il Parco di divertimenti acquatico a Vicolungo in provincia di Novara ed e' aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,00 E' conosciutissimo per i sui scivoli di ogni forma e pendenza, ma anche per la sua enorme piscina ad onde, il suo lu Vai su Facebook

I migliori parchi acquatici del Veneto: divertimento e relax per tutta la famiglia; Aquaworld, riapre il parco acquatico di Cinecittà World; L’estate nei parchi acquatici: adrenalina ed esperienze tropicali.

Weekend nei parchi acquatici - TGCOM24 - Non c è niente di meglio che regalarsi un fine settimana in uno dei tanti parchi acquatici: scivoli, piscine con le onde, montagne russe d'acqua ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Caro-parchi acquatici, una giornata in piscina costa quasi il doppio del 2021 - Per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia spendera' 290,07 euro, il +4% rispetto al 2024, ma il +43% rispetto al 2021. msn.com scrive