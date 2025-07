Cumuli di schiuma in un tratto del torrente Staggia, a Poggibonsi, in una zona vicina al Complesso monumentale della Magione. Appassionati podisti notano il particolare scenario, peraltro non nuovo in quella medesima superficie del corso d’acqua, e avvertono le Polizia municipale e i Carabinieri. Le rilevazioni spettano ad Arpat, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. "Abbiamo visto alcuni pesci morti – spiegano le persone di Poggibonsi che hanno contattato il nostro giornale – ma un numero preciso è difficile da indicare. In questo periodo la vegetazione a ridosso del fiume è fitta e raggiunge livelli elevati in altezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Schiuma nel torrente. Staggia"