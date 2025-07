Schifani richiama gli assessori | Stop ai ritardi nei provvedimenti attuativi

Un richiamo deciso da parte del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato rivolto agli assessori del governo regionale. L'obiettivo è chiaro: mettere fine ai frequenti ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi delle leggi, una situazione che il presidente definisce "inaccettabile". Le conseguenze dei ritardi: danni ai cittadini e blocchi allo sviluppo. In una comunicazione ufficiale, Schifani ha sottolineato che tali rallentamenti creano nocumento ai cittadini e, in numerosi casi, compromettono l'efficacia delle norme che dovrebbero favorire lo sviluppo economico della Sicilia.

