Schianto in motocicletta Ferito giovane centauro

Ha sbandato in moto mentre stava percorrendo la strada provinciale sud, alle porte del centro abitato di Novellara, riportando diversi traumi. E’ accaduto verso le 15,30 di ieri all’altezza della zona industriale Motta. Per cause al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa, il giovane centauro – G.B., 22 anni, residente a Reggiolo – ha perso il controllo di una moto Yamaha M707 che era diretta da Novellara verso Bagnolo. All’altezza di una piccola curva, si è verificata la sbandata, con la moto che ha urtato il guard rail per poi fermarsi alcuni metri piĂą avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in motocicletta . Ferito giovane centauro

