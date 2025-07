Schianto fatale in moto | è morto a 18 anni Giovanni Arduini

È stato un weekend d’estate segnato dal dolore: un giovane di appena 18 anni ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico nel Basso Garda. Giovanni Arduini, residente a Villafranca (Vr), è morto nel primo pomeriggio di sabato 26 luglio a Santa Lucia ai Monti, frazione di Valeggio sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

