Schettini ai giovani e ai genitori | L’attrito nella vita non si può eliminare e senza attrito non andate da nessun parte

Vincenzo Schettini, docente di fisica e divulgatore, ha scelto una parola della sua disciplina – “attrito” – per parlare al pubblico non solo di scienza, ma di esperienza umana. Lo ha fatto a modo suo, con una dimostrazione pratica: due studenti tirano da lati opposti due quaderni sovrapposti, senza riuscire a separarli. L’attrito li tiene insieme. Questo è il punto di partenza per una riflessione condivisa su PordenoneToday che, nelle mani di Schettini, si trasforma in un messaggio rivolto ai giovani: l’attrito, nella vita, non si elimina. Si attraversa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

