Scherma oro per l' Italia della sciabola maschile | Ungheria sconfitta 45-37

È una splendida Italia d'oro quella della sciabola maschile a squadre che dopo 10 torna sul tetto del mondo in questa disciplina della scherma battendo una delle squadre più forti, l'Ungheria, con il punteggio di 45-37. Ai Mondiali in corso a Tbilisi gli azzurri composti da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre sono stati perfetti sconfiggendo i campioni uscenti. L'ultimo oro iridato in questa specialità risaliva a Mosca 2015. Per l'Italscherma si è trattato del secondo oro di questa spedizione georgiana dopo quello vinto dalla squadra maschile nel fioretto. La vittoria degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scherma, oro per l'Italia della sciabola maschile: Ungheria sconfitta 45-37

In questa notizia si parla di: scherma - italia - sciabola - maschile

Europei di Scherma 2025, l’Italia è campione nel fioretto maschile a squadre e brilla di bronzo con il team di spada femminile - Genova, 19 giugno 2025 – L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa, quella della spada femminile brilla di bronzo.

Scherma, l'Olympia è campione d'Italia nel Fioretto femminile - La squadra di fioretto femminile composta da Francesca Zurlo, Chiara De Luca e Cati Lupinetti trionfa ai Campionati Italiani Master svoltisi a Catania, dopo un percorso strabiliante che ha visto la compagine foggiana vincere tutti gli assalti di giornata.

Scherma: i 24 convocati dell’Italia per il GP di fioretto a Shanghai - L’Italia del fioretto è pronta a partire alla volta della Cina, dove dal 16 al 18 maggio sarà di scena a Shanghai per un Grand Prix internazionale.

