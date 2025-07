I Mondiali di scherma proseguono a Tbilisi ed oggi si assegnano le medaglie nelle prove a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile. In casa Italia c’è ovviamente grande attesa per le fiorettiste (Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi), che sono tra le favorite per la vittoria insieme agli Stati Uniti; mentre gli sciabolatori (Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri) possono recitare il ruolo degli outsider e puntare alla medaglia. Le azzurre del fioretto non hanno dovuto scendere ieri in pedana per il turno dei sedicesimi, visto che erano già qualificate per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Romania. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025: i tabelloni degli azzurri nelle gare a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile