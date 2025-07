Scherma le fiorettiste mancano la finale per l’oro La Francia travolge le azzurre

La Francia si prende la rivincita della finale europea e supera l’Italia nella semifinale della prova a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di Tbilisi. Il quartetto composto da Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino ed Alice Volpi si è arreso alle transalpine con un perentorio 45-34. Le azzurre saranno costrette così a giocarsi la finale per il bronzo, per salire sul podio, anche se resta l’amarezza di uscire da questa rassegna iridata senza ori. Fin da subito la Francia riesce ad allungare con il 6-1 di Ranvier a Cristino che indirizza la sfida. Purtroppo la situazione non cambia e la Francia resta comodamente avanti sul +7 a due assalti (32-25). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, le fiorettiste mancano la finale per l’oro. La Francia travolge le azzurre

