Guillaume Bianchi si racconta ai microfoni di Alice Liverani a pochi giorni dall’oro mondiale conquistato con il fioretto maschile a squadre a Tbilisi Un’intervista intensa e sincera, dove ripercorriamo insieme i momenti chiave della sua carriera: dagli inizi nelle categorie giovanili alle grandi vittorie internazionali, passando per l’argento olimpico a Parigi 2024 e il titolo europeo individuale vinto quest’anno a Genova. Con luciditĂ e passione, Bianchi ci porta dentro l’ultimo assalto contro Massialas, ci parla del significato profondo di questo oro mondiale, della forza del gruppo azzurro e anche delle difficoltĂ vissute nella gara individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SCHERMA. L’ascesa mondiale di Guillaume Bianchi, oro a Tbilisi 2025 nel fioretto di squadra!

