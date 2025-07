Scherma Italia campione del mondo di sciabola a Tblisi

Milano, 28 lug. (askanews) – Sesta medaglia per la spedizione azzurra nella rassegna mondiale di Tbilisi, la seconda d’oro dopo il fioretto maschile a squadra. E’ ancora il gruppo a premiare l’Italia che nella finale della sciabola a squadre conquista il metallo piĂą prezioso, quello d’oro. Sono Luca Curatoli, Matteo Neri, Michele Gallo e Pietro Torre i protagonisti del successo sull’Ungheria, sconfitta per 45 a 37. Dopo l’argento preso agli europei di Genova, questa identica composizione della sciabola azzurra si prende anche l’oro mondiale. Un traguardo storico. PerchĂ© il metallo piĂą prezioso, agli azzurri della sciabola, mancava addirittura dai mondiali di Mosca 2015; e per giunta è arrivato contro una rivale storica come la squadra ungherese che l’Italia della sciabola non aveva mai sconfitto in una finale mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it