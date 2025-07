Scherma gli sciabolatori tornano in finale ai Mondiali Sarà sfida per l’oro

Sette anni dopo l’Italia torna a disputare la finale per la medaglia d’oro nella prova a squadre di sciabola maschile ai Mondiali. Un risultato eccezionale quello del quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri, che sono giĂ comunque certi di conquistare una medaglia e salire sul podio. La strada per la medaglia iridata si è aperta con la bella vittoria in semifinale contro il Giappone. Un successo arrivato per 45-36 al termine di una sfida gestita benissimo dagli azzurri. L’Italia ha allungato sul +5 e poi sono arrivati i break decisivi di Gallo e Curatoli, che hanno inflitto 5-1 a Kokubo e 5-2 a Yoshida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, gli sciabolatori tornano in finale ai Mondiali. SarĂ sfida per l’oro

Italia-Senegal, Mondiali beach soccer 2025: orario quarti di finale, tv, streaming - Nella prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di beach soccer l’ Italia ha chiuso al secondo posto il Gruppo D: gli azzurri si sono così qualificati per la seconda fase ad eliminazione diretta della rassegna iridata, in corso alla The Paradise Arena di Victoria, sull’Isola di Mahé (Seychelles)  .

Mondiali di scherma, i risultati di oggi da Tbilisi - Oggi ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi (Georgia) si assegnano le medaglie nel fioretto femminile a squadre e nella sciabola maschile a squadre. Riporta sport.sky.it

Scherma, Mondiali: Galassi ai quarti nella spada maschile - Matteo Galassi accede ai quarti di finale nella spada maschile individuale ai Mondiali di scherma di Tbilisi. Secondo informazione.it