scena di sesso tra liam neeson e pamela anderson provoca caos sul set di una pallottola spuntata

scena esplosiva sul set del reboot di una saga comica. Il nuovo capitolo della celebre serie cinematografica, in uscita il 1° agosto, ha regalato un episodio inatteso durante le riprese. La scena più calda e coinvolgente ha portato a un momento di grande intensità tra gli attori principali, tanto da mettere in crisi il coordinatore dell'intimità presente sul set. la reazione del coordinatore dell'intimità . Durante una scena particolarmente sensuale, l'attore Liam Neeson ha raccontato che il suo ruolo ha generato una reazione imprevista. La scena si è rivelata così " hot " da far perdere temporaneamente il controllo al supervisore incaricato di garantire la corretta gestione delle sequenze più delicate.

