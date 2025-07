Scarcerata Patrizia Messina Denaro la sorella del boss che conosce tutti i segreti del clan di Cosa nostra

Patrizia Messina Denaro, la sorella del padrino è stata arrestata il 13 dicembre 2013, oggi ha finito di scontare una condanna per associazione mafiosa e ha lasciato il carcere di Vigevano. La donna, 55 anni, sorella minore e prediletta dell’ex superlatitante, che si ritiene conosca tutti i segreti del fondamentale clan di Cosa nostra. Classe 1970, alter ego del fratello Matteo  nei lunghi anni della sua latitanza, Patrizia Messina Denaro è stata il nodo cruciale nelle comunicazioni riservate del clan. Lo confermano le indagini della Polizia e della Dia, coordinate dalla Dda di Palermo, e lo confermano anche i pizzini ritrovati nel covo di Campobello di Mazara, tra cui quelli che facevano riferimento proprio a lei: “4. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss che conosce tutti i segreti del clan di Cosa nostra

