Il Santissima Fest, il festival musicale creato da Sayf, torna nel 2026 a Genova dopo le tre date sold out degli ultimi giorni. Si è concluso venerdì 25 luglio il Santissima Fest, il festival musicale creato da Sayf e prodotto da Butterfly Effect in tre date completamente sold out (23, 24, e 25 luglio) a Genova, sua cittĂ d’origine, in Piazza delle Feste. I tre appuntamenti hanno radunato tantissimi ospiti, amici e artisti della nuova scena italiana, in un mix di sonoritĂ esplosive. Sul palco insieme a Sayf si sono esibiti: Bresh, Sick Luke, Nopi, Sethu, Guesan, Ele A, Leo Elle, Gioia Lucia, Promessa, AVA, Soap, Latrelle, 22simba, NĂ©za e Centomilacarie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sayf annuncia il Santissima Fest 2026 al Porto Antico di Genova