Sardegna grosso incendio anche a Orosei evacuati un resort e diverse case a causa delle alte fiamme e dei fumi chiuse tre spiagge a Dorgali - VIDEO

Solo ieri un incendio ha colpito la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, nel sud della Sardegna; scatta l'allerta a Dorgali: a causa delle fiamme nella vicina Orosei, il Comune ha disposto la chiusura immediata delle spiagge di Cala Cartoe, Cala Osala e Cala Fuili Grande incendio a Oros.

