Sapevo che avrebbe colpito la parte posteriore della rete dice l’eroina dell’Inghilterra Kelly mentre Wiegman si crogiola nel trionfo caotico

2025-07-27 21:56:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Chloe Kelly è stato certo che il suo decisivo penalitĂ nella vittoria delle sparatorie in Inghilterra sulla Spagna nella finale di Euro 2025 avrebbe colpito il retro della rete. Marcatori del vincitore contro la Germania nell’Euro 2022 in Inghilterra Triumph a Wembley, Kelly è stata ancora una volta l’eroina dell’Inghilterra mentre sparava a casa da 12 yard mentre le leonesse mantenevano improbabilmente il loro titolo. La squadra di Sarina Wiegman diventa la prima squadra in Inghilterra a vincere i principali tornei consecutivi sembravano improbabili quando Mariona Caldentey si diresse in Spagna al 25 ° minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

