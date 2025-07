Santos Inter il brasiliano resta un’opzione a centrocampo | Marotta ci pensa le possibili cifre

Santos Inter, le ultime sul futuro del centrocampista brasiliano del Chelsea nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Nuovo nome sul taccuino del mercato Inter: si tratta di Andrey Santos, centrocampista brasiliano classe 2004 di proprietà del Chelsea, rientrato a Londra dopo i prestiti al Nottingham Forest e allo Strasburgo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana i dirigenti nerazzurri hanno incontrato l’agente Giuliano Bertolucci, figura ben nota nel mondo del calcio e spesso al centro di operazioni internazionali. Proprio in quell’occasione, è stato avanzato il nome del giovane talento verdeoro. 🔗 Leggi su Internews24.com

