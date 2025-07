Santarcangelo Festival l' annuncio del sindaco | Il governo ha riconfermato il pieno finanziamento

Dopo una lunga battaglia che ha coinvolto il Comune di Santarcangelo, la Regione e arrivando fino in Parlamento, il governo ha fatto un passo indietro e riconfermato il pieno finanziamento al Festival di Santarcangelo, il tutto nonostante il dimezzamento del punteggio assegnato per la qualità . 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: santarcangelo - festival - governo - riconfermato

Santarcangelo Festival, a Bologna la presentazione del programma e degli artisti - Dal 4 al 13 luglio è in programma la 55esima edizione di 'Santarcangelo Festival: not yet'. La rassegna, multidisciplinare e diffusa tra Santarcangelo di Romagna, Rimini e Longiano, diretta per il quarto anno dal curatore, drammaturgo e critico polacco Tomasz Kire?czuk, trasforma per dieci giorni.

"Not yet": oltre 30 compagnie artistiche da tutto il mondo per la 55esima edizione di Santarcangelo Festival - Il consiglio comunale di Santarcangelo di venerdì pomeriggio si è aperto con la presentazione della 55esima edizione di Santarcangelo Festival.

Festival di Santarcangelo declassato, il sindaco: "Attacco alla libertà ". Colombo (FdI): "Contenuti divisivi con soldi pubblici" - E' polemica sul dimezzamento dei punteggi ministeriali assegnati alla qualità artistica del Festival di Santarcangelo, che avrà effetti sui finanziamenti della manifestazione.

Santarcangelo Festival, l'annuncio del sindaco: Il governo ha riconfermato il pieno finanziamento; La 55esima edizione di Santarcangelo Festival si conclude con oltre 24.000 presenze e 12.781 biglietti venduti; Doping nel ciclismo, Froome positivo alla Vuelta di Spagna | .it.