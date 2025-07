Sant’Anastasia tenta rapina durante messa e spara | panico tra suore in chiesa

A Sant'Anastasia, un uomo a volto coperto è entrato per un tentativo di rapina, nel corso della messa nella piccola cappella dell'Istituto Santa Caterina da Siena. "Ha urlato frasi incomprensibili, ha sparato in aria, ed infine è scappato". Il sindaco di Sant'Anastasia (Napoli), Carmine Esposito, riferisce il racconto che gli hanno fatto le suore domenicane.

In questa notizia si parla di: sant - anastasia - rapina - messa

